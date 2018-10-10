Польше придется определяться в восточном направлении

Варшава, , 03:11 — REGNUM Принятие ключевых решений о перспективах ЕС всё более зависит от договоренностей между Германией и Францией. На этом фоне ущемленными чувствуют себя страны, отодвигаемые на периферию принятия решений. Что может противопоставить Польша своим оппонентам в ЕС и за его пределами, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Из крупных инициатив, которые вряд ли можно отнести к стабилизирующим обстановку, Варшава отметилась предложением о создании американской военной базы в Польше на постоянной основе. Критике эта идея подверглась даже со стороны польских политиков и военных, так, например, бывший президент Польши Александр Квасневский считает нерациональным провоцировать стойкий конфликт между Россией и США, увеличивая риски для самой Польши.

С другой стороны, сама логика современной геополитики предполагает увеличение вероятности создания континентальных блоков, например, Берлин-Москва-Пекин. В таких рамках не признавать российские интересы становится невозможным, а значит, Польше придется определять некие конструктивные тренды в восточном направлении, например, выстраивая отношения с Прибалтикой и Белоруссией.

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