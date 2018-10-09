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Песков посоветовал выяснить условия поставки Сирии С-300 в Минобороны РФ

Политика

По словам официального представителя Кремля, поставка в Сирию комплексов полностью завершена

Песков посоветовал выяснить условия поставки Сирии С-300 в Минобороны РФ
Иллюстрация: Mil.ru
ЗРК С-300 «Фаворит»

Москва, 9 октября 2018, 14:16 — REGNUM  Вопросы, касающиеся условий поставки Москвой Дамаску зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 относятся к компетенции Минобороны РФ. Об этом 9 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, поставка в Сирию комплексов С-300 полностью завершена.

«Все остальные нюансы, связанные с поставкой, пожалуйста, выясняйте у Минобороны РФ», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что армия Сирии на безвозмездных условиях получила от России три дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300 ПМ и боекомплект для них в количестве 300 ракет.

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