Песков прокомментировал инцидент с Мамаевым и Кокориным

Москва, , 14:09 — REGNUM Сдержать эмоции призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя драку с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в московском кафе. В Кремле обратили внимание на инцидент, сказал он журналистам 9 октября.

По словам Пескова, в возникшей ситуации стоит «абстрагироваться от эмоций» и от того, «кто футболисты, кто не футболисты». Драка произошла на глазах многих свидетелей, есть видеозаписи произошедшего, что позволит правоохранителям разобраться в деле.

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Запись драки Песков назвал «достаточно неприятными видеокадрами», которые, безусловно, видели в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 октября нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев учинили драку в кафе, где находился чиновник Минпромторга Денис Пак. Госслужащего, в частности, ударили стулом. По факту его избиения возбуждено уголовное дело.

Футболистов подозревают в нападении на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Клубы «Краснодар» и «Зенит» намерены расторгнуть контракты с оскандалившимися игроками.

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