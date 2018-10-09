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Виталий Ткаченко покинул правительство Ярославской области

Политика

Его место займет Виктор Неженец

Виталий Ткаченко покинул правительство Ярославской области
Иллюстрация: Yarregion.ru
Виталий Ткаченко

Ярославль, 9 октября 2018, 14:01 — REGNUM  Заместитель председателя правительства Ярославской области, курирующий вопросы ЖКХ, дорожного хозяйства и строительства Виталий Ткаченко покинул свой пост. Об этом было заявлено на заседании регионального правительства 9 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Его место занял директор департамента строительства Виктор Неженец. Причины ухода не были названы. Председатель правительства региона Дмитрий Степаненко выразил благодарность Ткаченко за проделанную работу и вручил ему медаль «За труды во благо земли Ярославской» II степени.

«Очень жаль, что так сложились обстоятельства и я вынужден покинуть Ярославскую область», — сказал Виталий Ткаченко.

Напоследок Ткаченко сделал доклад о старте отопительного сезона. Несмотря на ряд трудностей — в Переславле тепло пришло еще не во все дома, а в Переславском районе нет денег на топливо для котельных — критиковать своего заместителя Дмитрий Степаненко не стал.

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