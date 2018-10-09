И. о. мэра Ярославля займется переоценкой земли и недвижимости в городе

Ярославль, , 13:53 — REGNUM Исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков 9 октября сделал первый доклад на заседании правительства области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волков выступил по вопросу, касающемуся кадастровой оценки земли. В 2019 году в Ярославской области будет проведена государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства и земельных участков как земель населенных пунктов, так и земель промышленности, энергетики, транспорта и так далее.

Власти надеются исправить ошибки, сделанные в ходе предыдущей оценки и увеличить налогооблагаемую базу, так как именно от кадастровой оценки исчисляются имущественные налоги.

Владимир Волков рассказал, что в Ярославле также многие объекты оценены неправильно. В качестве примера Волков привёл гостинично-развлекательный центр «Корона» на проспекте Октября. Он расположен на землях промышленности, где кадастровая оценка в несколько раз ниже, чем должна быть под такими объектами.

Городские власти намерены активно содействовать правительству региона и Росреестру в переоценке объектов недвижимости.