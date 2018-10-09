Президент Сербии предложил Назарбаеву открыть посольство в Белграде

Астана, , 13:55 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич предложил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву открыть посольство республики в Белграде, сообщает 9 октября агентство «Казинформ».

"Мы были бы очень рады, если вы скоро открыли бы посольство Казахстана в Белграде. Это наша большая просьба», — заявил Вучич.

Он также поблагодарил Казахстан за поддержку и защиту национальных и государственных интересов Сербии, в том числе касающихся вопросов Косова.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября состоялись двусторонние переговоры между главами Казахстана и Сербии. Сторону обсудили развитие торгово-экономического и политического сотрудничества.

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