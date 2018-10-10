Кризис демократической системы подбирается к Грузии всё ближе

Тбилиси, , 06:15 — REGNUM Удивительные примеры грязной политической борьбы показывает предвыборная Грузия. О том, какой арсенал запрещенных приемов демонстрируют соперничающие партии в борьбе за победу своих кандидатов на президентских выборах, рассказывает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Беда с использованием грязных технологий в политической практике состоит в том, что постепенно избиратель привыкает не верить никому. Для страны, пытающейся хоть как-то соответствовать названию «демократическая», такое развитие событий смерти подобно. Ведь никакую власть нельзя с уверенностью назвать легитимной, если граждане демонстрируют по отношению к ней наплевательское отношение. Грузия неоднократно наступала на эти грабли, но все свержения и «революции» постсоветского периода, похоже, грузинских политиков ничему не научили.

Скандал, который развернулся вокруг группы компаний «Омега» и ее учредителя Зазы Окуашвили, демонстрирует набор самых дурнопахнущих фальшивок. К этой группе компаний относится и телекомпания «Иберия», чья политическая позиция неоднократно вызывала в свой адрес неодобрительные жесты со стороны властей, причем в самых запутанных комбинациях. Рекорд был поставлен, когда из подслушанной и записанной беседы Окуашвили была составлена «улика», смонтированная из шести различных высказываний, в итоге получилась фраза, уничтожающая его репутацию и широко растранслированная каналом «Рустави-2», являющимся голосом Михаила Саакашвили в нынешней Грузии. Кризис демократической системы подбирается к Грузии все ближе и проявляет себя классическим образом, включая клановость судов, политизацию правоохранителей, формализацию и слабость парламентализма. Дискредитация СМИ по политическим мотивам в этом наборе лишь усугубляет перечисленное.

Читайте статью Грязные интриги грузинской реальности и другие статьи Андро Малкина о политике Грузии.