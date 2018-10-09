Украина – в огне, Крым бьёт рекорды: Радио REGNUM

Москва, , 14:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/730.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев о нарушениях, Лондон об угрозах – а при чём здесь РФ? Радио REGNUM