Украина – в огне, Крым бьёт рекорды: Радио REGNUM

Москва, 9 октября 2018, 14:00 — REGNUM
- Страны Евразии могут противодействовать протекционизму США;
- На Украине очередной пожар на складе с боеприпасами;
- В Госдуме считают полеты над Израилем небезопасными;
- Военные пилоты в Польше покидают армию;
- Крым обновил рекорд по числу туристов.
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