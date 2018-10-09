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Захарова предложила бить футболистов «стулом в табло»

Политика

Дипломат отреагировала на инцидент с Мамаевым и Кокориным

Захарова предложила бить футболистов «стулом в табло»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 9 октября 2018, 13:42 — REGNUM  Удар «стулом в табло» может стать наказанием футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

Таким образом дипломат отреагировала на инцидент с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и нападающим «Зенита» Александром Кокориным. Футболисты участвовали в драке в московском кафе.

«Представляете: не пробил пенальти — получи стулом в табло. Не электронное, а своё», — написала Захарова.

Она задалась вопросом, почему чиновники не догадались бить футболистов стульями.

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Как сообщало ИА REGNUM, в драке с участием Кокорина и Мамаева пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. Кокорин ударил госслужащего стулом.

Клуб «Краснодар» пообещал подвергнуть Мамаева максимально возможным санкциям за позорный инцидент и найти пути для расторжения контракта с ним. В клубе «Зенит» также заявили, что наказание Кокорину последует.

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