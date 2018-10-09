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Экс-мэру южноуральского Миасса предъявлено новое обвинение

Политика

В покушении на получение взятки

Экс-мэру южноуральского Миасса предъявлено новое обвинение
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
«Виновен!»

Миасс, Челябинская область, 9 октября 2018, 13:33 — REGNUM  Бывшему мэру челябинского города Миасса Геннадию Васькову предъявлено новое обвинение. Ему вменяют покушение на получение взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Следствие считает, что он вёл переговоры о передаче ему денег. Это якобы связано с приобретением из бюджетных средств по завышенной стоимости здания под размещение в нём детского сада.

Напомним, ранее его обвиняли лишь в превышении должностных полномочий. Поводом для этого стало указание Васькова о покупке здания под детсад по завышенной стоимости.

Напомним, Васьков был арестован 15 мая. В тот же день городское собрание депутатов приняло его отставку с поста мэра.

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