Глава НАК: Шесть терактов предотвращены в 2018 году на Северном Кавказе

Махачкала, , 13:29 — REGNUM В 2018 году на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращено шесть террористических актов. Об этом 9 октября заявил в ходе выездного заседания Национального антитеррористического комитета в Дагестане глава НАК, директор ФСБ РФ Александр Бортников.

По его словам, с начала текущего года было уничтожено 50 боевиков, в том числе главари бандгрупп, действовавших в Чечне и Дагестане. Кроме того, сотрудники органов безопасности и сил правопорядка задержали 63 лица из числа их пособников.

Напомним, Сегодня в Дагестане состоялось выездное заседание Национального антитеррористического комитета. Его участниками стали в том числе полномочный представитель президента РФ в СКФО, председатели ряда антитеррористических комиссий в субъектах РФ, главы заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб.

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Как сообщало ИА REGNUM, среди участников совещания в том числе главнокомандующий войсками Национальной гвардии России Виктор Золотов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава МВД России Владимир Колокольцев, глава ФСО Дмитрий Кочнев, министр юстиции РФ Александр Коновалов, министр МЧС РФ Евгений Зиничев, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, а также министр здравоохранения Вероника Скворцова.