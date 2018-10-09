Би-би-си узнала детали биографии второго подозреваемого по делу Скрипалей

Москва, , 13:22 — REGNUM Второй подозреваемый, по версии британских властей, в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию гражданин РФ Александр Петров в 2010 году получил новый паспорт и сменил имя на Александра Мишкина. О новых подробностях из биографии обвиняемого в отравлении Скрипалей Петрова-Мишкина узнала русская служба Би-би-си.

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Журналистам удалось отыскать и пообщаться с односельчанами уроженца Архангельской области Александра Мишкина. Житель посёлка Лойга Устьянского района — один из предполагаемых знакомых подозреваемого — рассказал, что Александр Мишкин учился хорошо, а также увлекался игровыми приставками и музыкой, вёл сельские дискотеки.

Также издание выяснило, что семья Мишкина в середине 1990-х переехала в посёлок Ломоватка, а его отец работал в местных лесозаготовительных предприятиях.

Затем, по данным Би-би-си, Александр Мишкин был зарегистрирован в Санкт-Петербурге, а в первой половине 2010-х сменил адрес регистрации на здание на Хорошевском шоссе в Москве, где располагается штаб-квартира главного управления генштаба России (бывшее ГРУ).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The Insider утверждало, что якобы имеющий отношение к инциденту в Солсбери гражданин России Руслан Боширов — на самом деле полковник ГРУ Анатолий Чепига. Отмечается, что «настоящее имя» Боширова установила международная группа Bellingcat, ранее уже публиковавшая «доказательства» причастности Александра Петрова и Руслана Боширова к так называемому делу Скрипалей.

Также выяснилось, что второй подозреваемый, по версии британских властей, в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Александр Петров «на самом деле» является военным врачом и полковником (может быть, и подполковником) ГРУ Александром Мишкиным. Информация об этом со ссылкой на организацию Bellingcat появилась 8 октября в британских СМИ. Сообщалось, что Мишкин родился в 1979 году в Архангельской области.

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