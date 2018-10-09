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СМИ назвали имя возможного преемника Меркель на посту председателя ХДС

Политика

Выборы председателя ключевой для немецкой политики партии пройдут в декабре

СМИ назвали имя возможного преемника Меркель на посту председателя ХДС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Берлин, 9 октября 2018, 13:21 — REGNUM  В немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) все более открытыми становятся дебаты о том, кто станет преемником Ангелы Меркель на посту председателя партии. Сейчас кандидатом на ее место называют премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета, передает телеканал N-TV 9 октября.

Еще недавно эта тема обсуждалась шепотом, словно диагностика грибка на ногах бабули. Однако власть Меркель иссякает, и дебаты становятся непрерывными.

Женский клуб в ХДС выступает за генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, молодежь видит преемником Меркель волевого министра здравоохранения и открытого гомосексуалиста Йенса Шпана. Однако все больше голосов звучит в пользу либерального и энергичного Армина Лашета.

У Лашета есть два преимущества: во-первых, он является премьер-министром крупнейшей федеральной земли и председателем самой важной региональной ячейки ХДС. Во-вторых, он отдален от «побитого» федерального правительства и берлинской сцены. Лашет олицетворяет стремление к новому началу в ХДС и имеет достаточный опыт, чтобы брать на себя решение крупных задач, пишет издание.

Председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявлял, что Лашет может быть и канцлером, и описывал отношения своей организации с ним как «образцовые».

Выборы председателя партии пройдут на съезде в декабре этого года. Как сообщало ИА REGNUM, сама Ангела Меркель заявляла в сентябре, что не устала от должности председателя ХДС и выставит вновь свою кандидатуру.

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