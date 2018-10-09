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Три национальных института Казахстана объединят в Единый центр

Политика

Реорганизация происходит в рамках поручения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Астана, 9 октября 2018, 13:13 — REGNUM  Правительство Казахстана объединит функции трех национальных институтов в области развития индустрии, местного содержания и технологического развития в Единый центр промышленного развития, сообщили 9 октября в пресс-службе председателя правительства республики.

Центр, который будет создан на базе АО «Казахстанский институт развития индустрии», возглавила советник председателя правительства Дана Жунусова.

В ходе объединения будут реорганизованы бюджетные расходы и штатная структура институтов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с посланием к народу, в котором акцентировал внимание на развитии «экономики простых вещей» и экспортоориентированной индустриализации.

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Политическая жизнь Казахстана
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