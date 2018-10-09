В Киргизии депутата арестовали за нападение на золотоизвлекательную фабрику

Джалал-Абад, Киргизия, , 13:09 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Тогуз-Тороуского сельсовета и еще двух местных жителей, подозреваемых в организации беспорядков и нападения на китайскую золотоизвлекательную фабрику в Джалал-Абадской области Киргизии.

Суд избрал для подозреваемых в этих преступлениях меру пресечения в виде ареста на два месяца и водворил их в изолятор временного содержания.

Как отмечают в региональном управлении внутренних дел, еще 18 человек оказались под следствием из-за участия в поджоге и порче имущества компании «Джи Эл Макмал Девелопинг», которой принадлежит пострадавшая золотоизвлекательная фабрика.

Им суд определил меру пресечения в виде домашнего ареста.

ИА REGNUM напоминает, что 11 апреля 2018 года в Джалал-Абадской области Киргизии прошел очередной (четвертый по счету) митинг, участие в котором принимали около тысячи местных жителей, требовавших от руководства золотоизвлекательного комбината «Макамал» оплатить благоустройство Тогуз-Тороуского района.

Спустя некоторое время пикет перерос в массовые беспорядки, в ходе которых митингующие забросали камнями дежуривших неподалеку милиционеров и, ворвавшись на территорию предприятия, начали громить и поджигать здания, технику и оборудование фабрики.

Ущерб от нападения оценивается https://regnum.ru/news/2419288.html в $2,3 млн (154 млн рублей).