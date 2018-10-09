Порошенко призвали наказать руководство минобороны Украины за пожар

Киев, , 13:03 — REGNUM Руководство минобороны Украины должно понести ответственность за неспособность обеспечить охрану и безопасность на военных складах. Пожар на 6-ом арсенале в Черниговской области носит системный характер. Об этом 9 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский депутат от фракции «Радикальная партия» Юрий Чижмарь.

«Сегодня кто-то будет рассказывать, что это диверсия Российской Федерации. Даже если это диверсия, мы все равно должны иметь системные мероприятия по защите хранения боеприпасов от внешнего вмешательства, чтобы не происходило подобных действий. Т. е. это тоже нарушение. На сегодняшний день я бы хотел, чтобы высокопоставленные чиновники понесли ответственность за это. Очевидно, что не налажен контроль работы подчиненных им служб и подразделений по хранению и должной утилизации оружия. Непрофессионализм в минобороны явный», — сказал Чижмарь.

Он обвинил украинских военных в системном нарушении норм хранения боеприпасов.

«Это говорит о системных недостатках в работе Министерства обороны, потому что это не одиночный случай. На моей памяти это четвертый такой случай великой трагедии на военных складах, который связан с эвакуацией населения… Многие люди выезжают самостоятельно, помня истории в Калиновке и других населенных пунктах. Это свидетельствует о системности в нарушении определенных норм хранения боеприпасов на складах Минобороны», — добавил Чижмарь.

Депутат напомнил, что после пожара на военных складах в Калиновке (Винницкая область) никто из высокопоставленных военных чиновников не понес ответственности.

«К сожалению, когда последний случай произошел в Калиновке, никто не понес ответственности. Виновными сделали каких-то стрелочников, мелких служащих склада. Это говорит о том, что работа не налажена в самой верхушке Минобороны. К сожалению, президент обязан принимать определенные решения. Так дальше не может продолжаться. Страна, которая воюет, её боеприпасы угрожают не врагу, а собственному населению», — добавил Чижмарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 9 октября на 6-м арсенале в Черниговской области начались взрывы. Над местом ЧП в радиусе 22 км закрыто воздушное пространство, также закрыли железнодорожное и автосообщение. Из зоны возможного поражения идет эвакуация жителей, более 10 тыс. человек покинули опасную местность.

Напомним, 26 сентября в Калиновке загорелся один из крупнейших складов боеприпасов Украины 48-й арсенал, принадлежащий воинской части А1119. Взрывы было слышно за десятки километров, они были настолько мощными, что многие сначала приняли их за землетрясение. На ликвидацию пламени отправили пожарные танки. Жителей Калиновки и близлежащих сел срочно эвакуировали, из Винницы выехали десятки автобусов, чтобы забрать людей. На складе хранились ракеты систем залпового огня «Смерч», «Град», «Ураган».