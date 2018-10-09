Государство вернуло себе полный контроль над важнейшими портами России

Москва, , 13:03 — REGNUM 8 октября поступила информация, что государственная компания «Транснефть» закрыла сделку по приобретению у Группы «Сумма» контрольного пакета 100% акций в их совместном предприятии Novoport Holding, которой, в свою очередь, принадлежат 50,1% акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт». В результате состав акционеров НМТП теперь выглядит следующим образом: 60,62% акций — у «Транснефти», 20% — у Росимущества, 5% — у структур Российской Железной дороги, остальные акции находятся в свободном обращении на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Новороссийский порт — единственный глубоководный на юге России, он способен принимать у своих причалах нефтеналивные морские суда осадкой до 24,5 метров, контейнерные суда — осадкой до 14,5 метров. Незамерзающая Цемесская бухта дает возможность работы в круглогодичном режиме, п орт расположен на пересечении международных транспортных коридоров, связывающих Россию со Средиземноморьем, Ближним Востоком, Африкой, Южной и Юго-Восточной Азией, Северной и Южной Америкой. Особое значение придает порту тот факт, что здесь заканчивается магистральный нефтепровод «Баку — Новороссийск», по которому идет экспортный поток каспийской нефти.

При этом ПАО НМТК является владельцем контрольных пакетов еще двух портов, имеющих стратегическое значение для России — Приморск в Ленинградской области и Балтийск в Калининградской. Порт Приморск — конечная точка Балтийской трубопроводной системы, по которой осуществляется транспортировка нефти с месторождений Тимано-Печерского, Западно-Сибирского и Урало-Поволжского районов России. Порт Балтийск расположен на берегу Балтийского пролива, соединяющего Калининградский (Вислинский) залив с Балтийским морем, на входе в Калининградский морской канал, который служит для прохода судов из Балтийского моря в Калининградский морской порт. Балтийск — незамерзающий глубоководный порт в центре Балтийского моря вблизи стран Северной и Западной Европы с развитой сетью транспортных коммуникаций с европейской частью России и странами Европы, возможность отправки грузов по железной дороге с российской и европейской колеей.

Восстановление государственного контроля сразу над тремя важнейшими портами России — чрезвычайно важный шаг в нынешней политической обстановке. Исправление ошибок 90-х годов продолжается, пусть и не с таким темпом, который хотелось бы видеть.