Project Syndicate: торговая война на руку всем, кроме США и Китая

Брюссель, , 13:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп создал условия для эскалации торгового противостояния с Китаем, которое будет сопряжено со всеми непредсказуемыми и значительными геостратегическими последствиями. И основной проигравшей стороной будет сам Вашингтон, пишет Даниэль Грос в статье для портала Project Syndicate.

Директор Центра Европейских политических исследований отметил, что наилучшим исходом для остального мира, прежде всего для ЕС, стал был длительный американо-китайский конфликт. Так, из-за введения Вашингтоном пошлин на китайские товары европейский производитель получит в свои руки значительное преимущество над китайской продукцией на рынках США. Такое преимущество получат ЕС и производители в Азии и в случае с американской продукцией на китайском рынке.

Противостояние Китая и США приведет к кардинальным изменениям глобальной торговли, что может сыграть на руку многим странам, но для самих двух стран последствия противоборства будет серьезными. И больше всего потеряет Вашингтон, поскольку китайский импорт из США в значительной степени состоит из сельскохозяйственной продукции, которую довольно легко заменить. Так, Пекин может покупать соевые бобы и в Бразилии, что выйдет лишь немного дороже.

Безусловно, подчеркивает Грос, столкнется с издержками и Китай, но его потери не идут ни в какое сравнение с теми потерями, которые понесут сами США. Остальному же миру стоит пожелать обеим сторонам длительного и плодотворного торгового конфликта.

Напомним, ранее министерство финансов США заявило о том, что оно по-прежнему «обеспокоено» искусственным занижением курса китайский валюты. При этом в министерстве подчеркнули, что на данный момент никаких переговоров по преодолению существующих разногласий пока не запланировано.

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