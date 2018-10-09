Назначен исполняющий обязанности главы администрации Астрахани

Астрахань, , 12:59 — REGNUM Виктор Корженко назначен исполняющим обязанности главы администрации города Астрахань. Решение 9 октября приняла городская дума. До этого Корженко работал заместителем главы администрации города по ЖКХ.

Корженко будет исполнять обязанности главы администрации Астрахани с 10 октября и до заключения контракта с новым главой. Его назначит дума Астрахани по результатам конкурса.

Ранее Олег Полумордвинов, занимавший пост главы администрации города, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он занимал пост руководителя администрации города с 2015 года, а до этого работал на посту зампредседателя правительства области.