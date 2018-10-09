Вторник, 9 Октября 2018 года
15:00:30 МСК

Назначен исполняющий обязанности главы администрации Астрахани

Политика

Им стал замглавы по ЖКХ Виктор Корженко

Астрахань, 9 октября 2018, 12:59 — REGNUM  Виктор Корженко назначен исполняющим обязанности главы администрации города Астрахань. Решение 9 октября приняла городская дума. До этого Корженко работал заместителем главы администрации города по ЖКХ.

Корженко будет исполнять обязанности главы администрации Астрахани с 10 октября и до заключения контракта с новым главой. Его назначит дума Астрахани по результатам конкурса.

Ранее Олег Полумордвинов, занимавший пост главы администрации города, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он занимал пост руководителя администрации города с 2015 года, а до этого работал на посту зампредседателя правительства области.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить