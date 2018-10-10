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«Варяг» сменяет липецкого губернатора: что остается ему в наследство

Политика

Из обзора ИА REGNUM о наследии главы администрации, руководившего регионом более 20 лет

«Варяг» сменяет липецкого губернатора: что остается ему в наследство
Иллюстрация: Kremlin.ru
Олег Королёв

Липецк, 10 октября 2018, 05:10 — REGNUM  С какими итогами завершил свою долгую деятельность на посту главы администрации Липецкой области Олег Королёв и с какими проблемами предстоит столкнуться его преемнику, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

На посту главы администрации Липецкой области Олег Королёв трудился более 20 лет, поэтому успехи и недостатки, свойственные хозяйству этой области, не безосновательно соотносят с его усилиями. Королёв — специалист в лесном и сельском хозяйстве и неудивительно, что именно в этих областях показатели региона весьма недурны.

Также за последние годы неплохо продвигалась индустрия Липецкой области, а вместе с ней и торговля. Вот уже несколько лет подряд Липецкая область входит в число лидеров по удобству для инвесторов, а в прошлом году регион уступил только Москве И Ленинградской области. Вероятно, этот показатель и стал причиной выбора именно такого преемника для Олега Королёва: Игорь Артамонов, назначенный врио главы региона, бывший топ-менеджер «Сбербанка». Теперь ему предстоит решать, как добиться максимальной эффективности от наработок, оставленных предшественником. Но не помешает ли Артамонову в этом статус «варяга», обычно заставляющий наработанные структуры долгое время присматриваться к новому руководителю?

Читайте статью Прощальные подарки липецкого губернатора-старожила и другие публикации Марины Каширской по региональной тематике.

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