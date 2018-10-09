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Франция направит гуманитарную помощь в Индонезию

Политика

Центр кризисов и поддержки МИДа Франции направит гуманитарный самолет в зону бедствия

Париж, 9 октября 2018, 12:38 — REGNUM  Центр кризисов и поддержки министерства иностранных дел Франции отправит гуманитарный груз и персонал в районы бедствия в Индонезию, сообщает МИД Франции.

Гуманитарный груз включает в себя установку по обработке тяжелой воды, которая будет развернута в Палу, чтобы обеспечивать питьевой водой 80 тыс. человек в день и, таким образом, частично покрыть потребность в питьевой воде.

Гуманитарная помощь также будет содержать 18 генераторов, а также установки по очистке воды, предоставленные Fondation Veolia et Fondation Suez-Aquassistance в рамках гуманитарного партнерства, которое они подписали с центром кризисных ситуаций и поддержки МИДа Франции 19 декабря 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил 30 сентября, что Индонезия может рассчитывать на помощь Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон: Франция готова оказать помощь Индонезии

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Политическая жизнь Франции
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