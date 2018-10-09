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Постпред Крыма: турпоток с Украины рушит мифы про «оккупационный режим»

Политика

В этом году полуостров сумел побить постсоветский рекорд по числу отдыхающих

Симферополь, 9 октября 2018, 12:18 — REGNUM  Большой приток туристов в Крым вызвал широкий резонанс в мире. Об этом 9 октября на заседании крымского Совмина заявил постоянный представитель президента РФ в Крыму Георгий Мурадов.

«Особое внимание этому факту уделяется в европейских странах и на Украине, вызывая истерику у киевских властей. Их концепция «оккупационного режима» в Крыму рушится, когда миллион украинцев приезжает на полуостров, прекрасно отдыхает и даёт позитивные отклики потом», — отметил Мурадов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году крымский полуостров побил постсоветский рекорд по количеству отдыхающих, приняв у себя более 6 миллионов 164 тысяч человек. При этом по данным минкурортов РК, около миллиона человек — 16% от общего турпотока прибыло через границу с Украиной.

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Туризм в Крыму
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