Второе заседание думы Екатеринбурга началось с конфликта

Екатеринбург, , 12:09 — REGNUM В Екатеринбурге второе заседание городской думы началось с конфликта. Камнем преткновения стал вопрос о внесении поправок в регламент думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поправку предложила депутат Ира Овчинникова. Согласно ей, в комиссиях думы могут состоять уже не до девяти человек, как до сегодняшнего дня, а любое количество, но не менее четырёх. В течение часа её активно обсуждали. Часть депутатов высказалась против, ссылаясь на нарушение того же регламента и на то, что, убирая верхнюю планку, нужно отказаться и от нижней — в четыре человека.

В итоге вопрос был поставлен на голосование. 20 депутатов проголосовали «за», ещё 16 — «против».

Затем депутаты перешли к формированию комиссий. И в итоге несколько комиссий оказались не сформированы. В трёх оказалось меньше четырёх депутатов.

Спикер думы Игорь Володин, голосовавший против поправки, был вынужден закрыть заседание.

Отметим, 25 сентября, на первом заседании, депутаты голосовали единодушно. Они успешно выбрали председателя думы, его заместителя, а также мэра Екатеринбурга.