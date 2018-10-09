Милонов пожаловался Чайке на бывших коллег из Заксобрания Петербурга

Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов считает, что некоторые депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга пытаются вбить клин между законодательной и исполнительной ветвями городской власти, воспользовавшись сменой первого лица в Смольном и предстоящими выборами губернатора.

Как сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе Милонова, федеральный депутат обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку ряда своих региональных коллег на предмет попытки подрыва социального и гражданского равновесия в Санкт-Петербурге.

Речь идет о том, что ряд депутатов Заксобрания предложили врио губернатора Петербурга Александру Беглову заново представить кандидатуры вице-губернаторов на утверждение городского парламента. Все эти чиновники ранее прошли такую процедуру при своем назначении по представлению бывшего губернатора Георгия Полтавченко.

После вступления в должность Александр Беглов переназначил на прежние должности всех членов городского правительства, включая вице-губернаторов, ушедших в отставку в связи с отставкой Полтавченко, как того требует Устав Санкт-Петербурга. Недовольные этим переназначением депутаты Заксобрания заявили о намерении обратиться в Уставной суд Санкт-Петербурга.

«В преддверии важнейшего политического события — выборов губернатора города, несколько членов городского собрания депутатов предпринимают попытку посеять рознь между законодательной и исполнительной властью региона. Они пытаются втянуть в свои планы Уставной суд города, чтобы заблокировать эффективное управление городом и посеять хаос», — заявил Виталий Милонов.

Он назвал действия своих бывших коллег по городскому парламенту попыткой «повторить события октября 1993 года в масштабах одного региона».

В письме к Юрию Чайке Виталий Милонов просит установить, нет ли у этих депутатов преступных умыслов по дестабилизации ситуации в Санкт-Петербурге, а также «найти и привлечь к строгой ответственности их кукловодов».

«Саботаж деятельности врио губернатора, по сути, означает саботаж решения и курса президента», — говорит он.

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