Президент Индонезии встретился с заместителем премьер-министра Малайзии

Богор, Индонезия, , 12:03 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с заместителем премьер-министра Малайзии Дато Сери Ван Азиза Ван Исмаи, сообщает Antaranews.

«Мы благодарим Малайзию за помощь пострадавшим от землетрясения на острове Ломбок и в Центральном Сулавеси», — заявил президент Джоко Видодо на встрече, которая состоялась 9 октября в офисе президентского дворца в Богоре.

Ранее Ван Азиза Ван Исмаи выразила соболезнования в связи с землетрясением, обрушившиеся на несколько районов Индонезии.

«Я выражаю свое сочувствие жертвам», — заявила заместитель премьер-министра Малайзии.

Президента Джоко Видодо на встрече сопровождали государственный секретарь Пратикно и министр иностранных дел Ретно Марсуди.

Напомним, правительство Малайзии направило самолет Airbus A400M, содержащий гуманитарный груз для пострадавших от землетрясения в Центральном Сулавеси.

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