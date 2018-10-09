Пограничное управление ФСБ Крыма возглавил контр-адмирал из Брянска

Симферополь, , 11:56 — REGNUM Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю возглавил контр-адмирал Сергей Станкевич, который ранее занимал аналогичный пост в Брянской области. Нового руководителя представили 9 октября губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову.

«Сергей Станкевич имеет большой опыт — закончил Калининградское высшее военно-морское училище, Академию Федеральной пограничной службы. Служил в Дальневосточном федеральном округе, а позже — в центральном аппарате погранслужбы и ФСБ», — отметил начальник управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Виктор Палагин. Последние пять лет Станкевич возглавлял Пограничное управление ФСБ по Брянской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года в ФСБ России заявили о ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины, которая планировала серию взрывов на объектах Черноморского флота в Севастополе. Во время операции по задержанию погиб сотрудник ФСБ. Житель Запорожской области Евгений Панов признал себя сотрудником ГУР МО Украины, его соучастник Андрей Захтей был зарегистрирован в Евпатории. Затем в ноябре 2016 года были задержаны ещё три предполагаемых диверсанта — Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесарабов и Владимир Дудко. Обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, дав показания, которые подтвердили версию о подготовке украинской разведкой серии взрывов в Крыму. В ноябре 2017 года Дмитрий Штыбликов получил пять лет тюрьмы строгого режима, Андрей Захтей — 6,5 года тюрьмы и штраф 220 тысяч руб.