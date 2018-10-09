Путин намерен сделать из Ливии «новую Сирию» — The Sun

Лондон, , 11:55 — REGNUM Российский президент Владимир Путин стремится «превратить Ливию в новую Сирию» ради влияния на Запад. Об этом британские спецслужбы доложили премьер-министру Терезе Мэй, пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве королевства.

Отмечается, что Москва якобы рассчитывает взять под контроль крупнейший маршрут нелегальной миграции в Европу. Для этого в восточной Ливии находятся десятки офицеров военной разведки и спецназа ГРУ, прибывшие в страну под предлогом обучения и поддержания канала связи.

Россия оказывает поддержку главе Ливийской национальной армии маршалу Халифу Хафтару и обеспечивает его войска тяжелой техникой. В прибрежных городах Тобрук и Бенгази созданы российские военные базы, они действуют под прикрытием частной военной компании, утверждают авторы статьи.

Не указывая источники информации, издание пишет, что в Ливии, вероятно, размещены ракеты «Калибр» и системы ПВО С-300.

Аналогичную тактику Путин применял в Крыму и Сирии. Российский лидер «видит неконтролируемое пространство и использует его для максимального влияния на Запад», говорится в публикации.

Читайте также: Власти Италии пригласили Путина на конференцию по Ливии