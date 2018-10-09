Володин: Евразия нуждается в дальнейшей интеграции

Анталья, Турция, , 11:52 — REGNUM Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выступил на заседании Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое проходит в турецкой Анталье, где призвал этот форум стать одной из основных площадок для развития интеграционных проектов на континенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нам необходимо использовать наше совещание для развития диалога и придания импульса интеграционным проектам», — подчеркнул Володин.

Глава российского парламента обозначил в своем докладе широкий круг вопросов. Он считает, что парламентарии могут внести значимый вклад в достижение мира в Сирии и восстановление этой страны. И напомнил о договоренностях президентов России, Турции и Ирана по урегулированию ситуации в Сирии, большая часть территории которой «освобождена от террористов», а «люди возвращаются в свои дома».

Володин выступил за дальнейшее снижение напряженности на Корейском полуострове. Республика Корея и КНДР ранее договорились о возобновлении межпарламентского диалога, в связи с этим председатель Госдумы пожелал «коллегам успехов в дальнейшей работе по выстраиванию отношений, снижению напряженности на Корейском полуострове, по достижению мира и стабильности».

Также он призвал страны Евразии объединить свои усилия для противодействия политике протекционизма со стороны Вашингтона, что «особенно становится важным в условиях проведения США политики протекционизма и возведения торговых барьеров», а также назвал выход американцев из подписанного ранее Парижского соглашения по климату и многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана «опасным прецедентом».

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