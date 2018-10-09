Вторник, 9 Октября 2018 года
13:13:43 МСК

Володин: Евразия нуждается в дальнейшей интеграции

Политика

Специальный корреспондент ИА REGNUM передает с места событий

Володин: Евразия нуждается в дальнейшей интеграции
Иллюстрация: Duma.gov.ru
Вячеслав Володин

Анталья, Турция, 9 октября 2018, 11:52 — REGNUM  Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выступил на заседании Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое проходит в турецкой Анталье, где призвал этот форум стать одной из основных площадок для развития интеграционных проектов на континенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нам необходимо использовать наше совещание для развития диалога и придания импульса интеграционным проектам», — подчеркнул Володин.

Глава российского парламента обозначил в своем докладе широкий круг вопросов. Он считает, что парламентарии могут внести значимый вклад в достижение мира в Сирии и восстановление этой страны. И напомнил о договоренностях президентов России, Турции и Ирана по урегулированию ситуации в Сирии, большая часть территории которой «освобождена от террористов», а «люди возвращаются в свои дома».

Володин выступил за дальнейшее снижение напряженности на Корейском полуострове. Республика Корея и КНДР ранее договорились о возобновлении межпарламентского диалога, в связи с этим председатель Госдумы пожелал «коллегам успехов в дальнейшей работе по выстраиванию отношений, снижению напряженности на Корейском полуострове, по достижению мира и стабильности».

Также он призвал страны Евразии объединить свои усилия для противодействия политике протекционизма со стороны Вашингтона, что «особенно становится важным в условиях проведения США политики протекционизма и возведения торговых барьеров», а также назвал выход американцев из подписанного ранее Парижского соглашения по климату и многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана «опасным прецедентом».

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции открылось заседание Совещания спикеров парламентов стран Евразии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить