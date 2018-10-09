Беглов попросит у правительства России деньги на метро в Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов собирается попросить федеральный бюджет о субсидиях на строительство метрополитена. Об этом он сообщил на заседании правительства города во вторник, 9 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я был в Красносельском районе, там тоже просят метро. В других районах тоже просят», — сказал Александр Беглов.

Курирующий сферу транспортного строительства вице-губернатор Игорь Албин напомнил, что в 2018 году в Петербурге введут в строй станции метро «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» и электродепо «Южное». Но существует большая нехватка проектов будущих линий, поэтому город при желании не может потратить на это достаточно средств.

«(Направить на метро) 28 млрд рублей в 2019 году — цифра реальная, но недостижимая, мы ее не освоим. Порядка 17−20 млрд рублей сможем потратить», — сказал Албин.

Он добавил, что федеральная помощь закончилась со вводом в строй станций «Новокрестовская» и «Беговая», которые были нужны для чемпионата мира по футболу.

«Этот вопрос надо поднять. Мы же за счет средств Петербурга построили стадион, правильно я говорю? Надо объяснять причины, находить аргументы. Город выполнил свои обязательства. Надо развивать метро скоростными темпами, город развивается, много транспортных происшествий и других негативных последствий, с которыми сталкиваются горожане», — сказал Беглов.

Он пригласил Албина вместе выехать «в правительство», чтобы там «защищать интересы горожан по развитию метро».

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Напомним, после назначения Беглова врио губернатора эксперты отмечали, что для успешного участия в будущих выборах губернатора Беглову придется добиться доверия среди горожан своими действиями по решению острейших городских проблем. Одной из них является транспортная, связанная с нехваткой станций метро.

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