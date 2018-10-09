Новгородскому департаменту туризма нашли нового руководителя в мэрии

Великий Новгород, , 11:47 — REGNUM Новым заместителем министра инвестиционной политики Новгородской области — директором департамента туризма назначена Ольга Павлова, которая ранее работала в мэрии Великого Новгорода в комитете по работе с общественными организациями и населением города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, Павлова назначена на новую должность 3 октября.

Министр инвестиционной политики региона Владимир Куимов заявил, что у Павловой — большой опыт в реализации разнообразных проектов.

«Будучи координатором от Великого Новгорода в деятельности Союза городов Центра и Северо-Запада России, она занималась вопросами подготовки и проведения общего собрания Союза. В нем приняли участие 18 делегаций из различных городов, что во многом способствовало развитию туризма в Великом Новгороде», — прокомментировал новое назначение Куимов.

Павлова назвала основные направления, по которым намерена выстраивать свою работу в новой должности.

«Это развитие инфраструктуры туризма, продвижение туристических продуктов, разработка новых турпродуктов с использованием потенциалов муниципальных районов области и, конечно, подготовка инвестиционных предложений для туристического бизнеса», — сказала она.

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Прежний руководитель областного департамента туризма (ранее — комитета) Евгений Родионов получил новое назначение в Москве — с сентября 2018 года он назначен исполняющим обязанности директора департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Новгородской области называет сферу туризма приоритетной для развития региона. В ходе реформы органов исполнительной власти региона с 2018 года комитет по туризму, ранее входивший в структуру департамента культуры и туризма, переподчинили новому министерству инвестиционной политики — ставится задача привлечения инвестиций в сферу туризма.

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