В ПМР ждут «исполнения наказов» от «своего» депутата Госдумы РФ

Тирасполь, , 11:46 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Евгений Примаков, избранный в начале сентября благодаря голосам граждан России, проживающих в Приднестровье, впервые после избрания приехал в ПМР. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Примаков принимал участие в открытии парка Александра Невского в Бендерской крепости, а также встретился с руководством правительства ПМР и Центризбиркома.

«Так получилось изначально, ещё с 1990-х годов, что люди здесь живут надеждой и уверенностью в том, что РФ будет осуществлять поддержку, что, в общем-то, Россия и делает, — сказал на встрече с депутатом премьер ПМР Александр Мартынов. — Это поддержка и по экономической линии, и по гуманитарной линии, и по линии обеспечения миротворческой операции на территории Приднестровья».

Он напомнил о референдуме 2006 года, когда более 90% граждан Приднестровья высказались за независимость страны с последующим свободным присоединением к России. «Это однозначно выбор в пользу России и Русского мира», — сказал Мартынов.

Примаков сказал, что в России внимательно следят за ситуацией в ПМР. «Та мирная жизнь, которую вы здесь выстраиваете, это, безусловно, главная ценность. Что хотят, в первую очередь, люди: жить достойно, мирно, иметь возможность развиваться, получать новую работу, чтобы зарплата росла, была горячая вода, свет и т.д. И вам это удается. В России это ценят и видят», — сказал депутат.

Обсудили также информационное освещение ситуации в Приднестровье в российских СМИ. В правительстве ПМР в этой связи отметили что Примакову эта тема близка, поскольку он работает на телеканале «Россия 24». «Слыша о Приднестровье, мы хотим, чтобы возникали ассоциации с тем местом, куда можно инвестировать, где хорошая экономика, есть место для туризма, где хорошая природа», — сказал Мартынов.

Глава ЦИК ПМР Елена Городецкая тоже попросила «оказать содействие в формировании у российских граждан объективного понимания того, что происходит в Приднестровье». Она отметила, что приднестровцы активно участвуют во всех российских выборах. «Наши избиратели проявили большую активность и интерес к дополнительным российским выборам. Крайне важно для них чувствовать внимание и готовность депутата, за которого они проголосовали, работать над исполнением наказов и оказывать им содействие», — сказала Городецкая.

Дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва, напомним, проходили на территории Приднестровья 9 сентября по двум одномандатным избирательным округам в Саратовской и Калининградской областях. В ПМР по обоим округам с большим отрывом победили кандидаты от «Единой России».