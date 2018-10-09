Армения: число противников внеочередных выборов сокращается

Ереван, , 11:39 — REGNUM Ряд депутатов из фракции Республиканской партии Армении поддержали позицию премьер-министра Никола Пашиняна о проведении внеочередных парламентских выборов декабре текущего года.

«Мы защищаем позицию главы правительства Никола Пашиняна относительно проведения внеочередных парламентских выборов в декабре. После отставки Пашиняна и до проведения выборов не должен быть избран новый премьер-министр, а действующий парламент — распущен», — отмечается в заявлении депутатов.

Таким образом, против проведения внеочередных парламентских выборов в декабре, на которых настаивает премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступает фракция Республиканской партии Армении в неполном составе.

Те, кто ещё остались во фракции заявляют, что идти на внеочередные выборы в декабре — опасный шаг. Как заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян, в результате таких выборов «мы можем получить Национальное собрание, в котором не сможет сформироваться реальная оппозиция.

9 октября премьер-министр Никол Пашинян и лидер партии «Процветающая Армения» и парламентской фракции «Царукян» Гагик Царукян подписали совместный меморандум о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре 2018 года.

В меморандуме отмечается, что в случае отставки премьер-министра с целью организации досрочных парламентских выборов и роспуска Национального собрания фракция «Царукян», как содействующая революции сила, обязуется не выдвигать кандидата на пост премьер-министра и не содействовать какому-либо другому кандидату на пост главы правительства. Также депутаты фракции не примут участия в инициативе по выдвижению кандидата на пост премьера со стороны 1/3 депутатов НС.

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