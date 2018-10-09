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Бывший вице-спикер думы Великого Новгорода захотел возглавить город

Политика

На конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Великого Новгорода подано седьмое заявление

Великий Новгород, 9 октября 2018, 11:28 — REGNUM  В Великом Новгороде на конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города поступило седьмое заявление. Как сообщили ИА REGNUM в информационном отделе городской думы, занять пост градоначальника изъявил желание бывший вице-спикер думы Великого Новгорода Константин Демидов.

Демидов участвовал в выборах в думу Великого Новгорода шестого созыва как кандидат от «Единой России» по одномандатному избирательному округу №6, но выборы в этом округе выиграл беспартийный Юрий Чермашенцев, выдвинутый «Справедливой Россией».

Напомним, что юрист Константин Демидов представлял интересы думы Великого Новгорода пятого созыва в судебном процессе по оспариванию отставки мэра города Юрия Бобрышева в 2015 году. Городская дума суд проиграла, и Бобрышев вернулся к исполнению полномочий градоначальника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для участия в конкурсе на пост мэра Великого Новгорода в первый день приёма заявлений, 5 октября, были зарегистрированы шесть кандидатов. Конкурсный отбор состоится 14 ноября. Затем за кандидатуры на пост мэра будут голосовать депутаты думы Великого Новгорода.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть заявлений на пост мэра Великого Новгорода поступило в первый день

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Избрание мэра Великого Новгорода по конкурсу
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