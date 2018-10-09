Бывший брянский замгубернатора получил три года условно за мошенничество

Брянск, , 11:25 — REGNUM Советский районный суд Брянска на заседании 8 октября вынес приговор по делу бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Горшкова, который находился на скамье подсудимых по обвинение в мошенничестве, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда. Судья Елена Моськина приговорила экс-чиновника к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 400 тыс. рублей.

Александр Горшков обвинялся по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. По данным ГТРК «Брянск», Александр Горшков полностью признал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИА REGNUM напоминает, что Александр Горшков до 2012 года был заместителем бывшего губернатора Николая Денина. Затем он стал замдиректора ЗАО «Группа Кремний Эл». Экс-чиновник был задержан в апреле 2018 года. Сообщалось, что задержание произошло в момент передачи денег от бизнесмена, которому он предлагал помощь на торгах по поставке оборудования в Брянский областной промышленный парк. Взамен бывший замгубернатора просил 1,5 млн рублей. При этом оказать реальную помощь Александр Горшков не мог — таких полномочий у него не было.

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