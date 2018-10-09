Салют в честь Томоса: украинские блогеры о взрывах на складе боеприпасов

Киев, , 11:22 — REGNUM На Украине в ночь с 8 на 9 октября начался очередной пожар на очередном складе боеприпасов. На этот раз горит склад в Черниговской области — шестой арсенал вооруженных сил Украины.

Из окрестных населенных пунктов эвакуированы более 10 тысяч человек. Сообщение в районе происшествия перекрыто. По данным властей, арсенал детонирует со скоростью 2−3 взрыва в секунду. Украинские СМИ сообщают, что зарево различимо за десятки километров, а звуки взрывов доносятся до соседних областей.

Украинские блогеры напоминают, что после аналогичных инцидентов на других военных складах никто не понес ответственности, если не считать мелких штрафов. Версию о том, что пожары имеют рукотворный характер и служат делу отмывания денег, разделяют почти все наблюдатели.

«Украли и отмыли опять на взрывах боеприпасов. Друзья, я правильно понимаю, что Пашинского можно поздравить с первым миллиардом?» — отмечает юрист, экс-глава администрации президента Украины Андрей Портнов. (Сергей Пашинский — депутат Верховной рады — прим. ИА REGNUM ).

«Учили нас, помню, на криминалистике, что, когда горит склад — в первую очередь ищи проворовавшегося или пьяницу. И тех, и других полно. Особенно в руководстве государства. Они и делают Украину местом преступления. Они же и заметают следы», — уверена экс-депутат Верховной рады, юрист Елена Лукаш.

Наблюдатели не сомневаются и в том, кто именно будет «назначен» виновным.

«В Черниговской области горит очередной склад с боеприпасами. Да, да, это все «рука Кремля» заметает следы воровства перед выборами», — отмечает политолог Дмитрий Корнейчук.

«Мало того, что Путин горячую воду не дает, так еще и взрыв военных складов устроил», — иронизирует Валентин Гайдай.

«В нашем историческом периоде за каждой проблемой страны уже закреплена фамилия руководителя соседней страны», — отмечает Евгений Сунев.

Также наблюдатели иронически связывают происшествие с некоторыми актуальными для Украины политическими процессами.

«Это горят советские боеприпасы, приближая переход на стандарты НАТО», — пишет Алекс Мор.

«Кто сказал, что это взрывы?! Это праздничный салют в честь Томоса. Боюсь даже представить, как они автокефалию праздновать собираются», — отмечает депутат Верховной рады, экс-глава Харьковской области Михаил Добкин.