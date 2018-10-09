Полторы тысячи мотострелков подняты по тревоге в Чечне и Дагестане

Грозный, , 11:20 — REGNUM В Чечне и Дагестане 9 октября подняты по тревоге 1500 военнослужащих мотострелковых подразделений Южного военного округа. Двусторонние батальонные тактические учения, которые проведут мотострелки на полигонах «Дальний» в Дагестане и «Серноводский» на Ставрополье, станут итоговыми в 2018 году, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе округа.

Военнослужащим предстоит отразить нападение передового отряда условного противника на колонну военной техники. При этом будут отработаны задачи по поиску, блокированию и уничтожению условного противника. В рамках учений, как отметили в пресс-службе, будет использован опыт ведения боевых действий в Сирии.

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Напомним, на днях на Юге России и Северном Кавказе были завершены самые масштабные за последние 30 лет командно-штабные учения. Они проводились с участием группировок войск на прикаспийском и владикавказском направлениях.

В течение недели отрабатывались навыки применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации. В учениях принимали участие штабы и подразделения 58-й и 49-й общевойсковых армий, войск и сил Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО, соединений специального назначения и связи.

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