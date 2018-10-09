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Генсек ООН и премьер-министр Малайзии планируют посетить пострадавший Палу

Политика

Генсек ООН и премьер-министр Малайзии выразили намерение посетить пострадавший от землетрясения и цунами Палу

Джакарта, 9 октября 2018, 11:22 — REGNUM  Правительство Индонезии через координационное министерство по политике начало готовиться к визиту генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и премьер-министр Малайзии Махатхира Мохаммада в пострадавший от землетрясения и цунами Палу, Центральный Сулавеси, сообщает Antaranews.

«Мы провели специальное совещание в связи с намерением высокопоставленных гостей посетить Палу», — заявил министр-координатор по политике Индонезии Виранто.

Министр-координатор также упомянул, что на совещании главным образом обсуждали обеспечение безопасности во время визита гостей и детали встречи.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим от землетрясения и цунами в Индонезии 29 сентября.

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Внешняя политика Индонезии
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