Генсек ООН и премьер-министр Малайзии планируют посетить пострадавший Палу

Джакарта, , 11:22 — REGNUM Правительство Индонезии через координационное министерство по политике начало готовиться к визиту генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и премьер-министр Малайзии Махатхира Мохаммада в пострадавший от землетрясения и цунами Палу, Центральный Сулавеси, сообщает Antaranews.

«Мы провели специальное совещание в связи с намерением высокопоставленных гостей посетить Палу», — заявил министр-координатор по политике Индонезии Виранто.

Министр-координатор также упомянул, что на совещании главным образом обсуждали обеспечение безопасности во время визита гостей и детали встречи.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим от землетрясения и цунами в Индонезии 29 сентября.