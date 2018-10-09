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Глава Соцпартии Украины: взрывы на складе в Ичне – попытка скрыть воровство

Политика

За последние несколько лет на Украине произошел ряд пожаров на военных складах

Киев, 9 октября 2018, 11:20 — REGNUM  Взрывы боеприпасов на складе в городе Ичня Черниговской области — попытка скрыть хищения, заявил глава Социалистической партии Украины (СПУ) Илья Кива, сообщает 9 октября пресс-служба партии.

«Как мы можем обороняться, когда постоянно взрываются склады с боеприпасами только для того, чтобы скрыть очередное воровство!», — возмутился Кива.

Он отметил, что винить внешнего врага во взрывах удобно, однако настоящая проблема кроется в «беззубой и слепой» власти, в коррупции и тотальной безнаказанности. Кива подчеркнул, что после прошлых взрывов на военных складах толком никого так и не наказали.

Напомним, на Украине за последние несколько лет произошел ряд пожаров на крупных военных складах: в Сватово, два раза в Балаклее, в Калиновке, а 9 октября произошли взрывы в Ичне Черниговской области.

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