Foreign Policy: После исчезновения журналиста США должны наказать Эр-Рияд

Вашингтон, , 11:03 — REGNUM США не должны закрывать глаза на исчезновение Джамала Ахмада Хашогги — журналиста из Саудовской Аравии и критика руководства страны, которого в последний раз видели в консульстве королевства в Стамбуле, пишет Уилл Инбоден в статье для американского издания The Foreign Policy.

Хотя Саудовская Аравия, отмечает автор, — один из важнейших союзников США на Ближнем Востоке, в королевстве также правит тиранический режим, который преследует несогласных и поддерживает распространение в мире наиболее нетерпимой формы ислама. Эти две реальности сосуществуют, создавая значительные вызовы для США. Обычно руководству Саудовской Аравии прежде удавалось поддерживать определенное равновесие в отношениях с США, но теперь, после исчезновения журналиста Джамала Ахмада Хашогги, поддерживать это равновесие становится все сложнее.

По данным турецких властей, журналист был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он прибыл 2 октября. На этом фоне все больше вероятность того, что приказ о ликвидации журналиста, который регулярно критиковал власти Саудовской Аравии, отдал лично наследный принц королевства Мохаммед бин Салман. Если Хашогги действительно убит, тогда его убийство является прямым вызовом США, под фактической защитой которых он находился.

Поэтому теперь Вашингтон должен пойти на то, чтобы выбрать эффективные ответные меры против Эр-Рияда таким образом, чтобы не пустить под откос отношения между двумя странами и не навредить интересам США в регионе. К сожалению, администрация президента США Дональда Трампа уже пустила на ветер бо́льшую часть своего влияния, после того как поддержала кампанию в Йемене, закрыла глаза на нарушение в королевстве прав человека, а также не стала защищать канадских союзников, когда Эр-Рияд стал давить на Оттаву.

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«Молчание США в условиях такого поведения, возможно, отчасти и подтолкнуло Мохаммеда бин Салмана к мысли, что он может действовать против Хашогги безнаказанно», — подчеркивает автор.

Напомним, власти Турции заявили о том, что Хашогги был убит во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где он должен был получить документ, который ему был нужен для заключения брака. С тех пор его не видели. Официальные лица королевства отвергают подобные заявления, называют их безосновательными.

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