Вторник, 9 Октября 2018 года
11:28:20 МСК

Госдума приняла закон об особом статусе сотрудничающих со следствием

Политика

Речь идет об уголовном судопроизводстве

Москва, 9 октября 2018, 11:01 — REGNUM  Госдума приняла закон о порядке участия в уголовных судебных процессах лиц, сотрудничающих со следствием, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

УПК РФ дополняется статьей, определяющей статус лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в уголовном деле в отношении соучастников преступления, а также статьей 281, устанавливающей порядок его допроса и оглашения показаний в ходе судебного разбирательства.

Закон принят во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 20 июля 2016 г. № 17-П.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить