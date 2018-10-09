Госдума приняла закон об особом статусе сотрудничающих со следствием

Москва, , 11:01 — REGNUM Госдума приняла закон о порядке участия в уголовных судебных процессах лиц, сотрудничающих со следствием, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

УПК РФ дополняется статьей, определяющей статус лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в уголовном деле в отношении соучастников преступления, а также статьей 281, устанавливающей порядок его допроса и оглашения показаний в ходе судебного разбирательства.

Закон принят во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 20 июля 2016 г. № 17-П.