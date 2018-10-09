Врио главы Петербурга объяснил чиновникам, за что они получают зарплату

Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил чиновникам Смольного, за что они получают зарплату. На первом заседании правительства при новом руководителе 9 октября был представлен отчет об исполнении бюджета за девять месяцев 2018 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава комитета финансов Алексей Корабельников заявил, что доходная часть бюджета была исполнена 75,4%, в казну поступило 409 млрд 137 млн рублей. Расходная часть исполнена только на 66,1%, чиновники сумели потратить на запланированные цели только 393 млрд 372 млн рублей. Тем не менее, этот результат лучше показателя 2017 года почти на 1,5%.

Лучше всего бюджет осваивают на программе «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга» и «Социальная поддержка граждан». Хуже всего результат, как обычно, по исполнению Адресной инвестиционной программы. Здесь Смольный сумел потратить за девять месяцев лишь 44,6% от запланированных средств. Корабельников добавил, что госдолг Петербурга на начало октября составляет 33,1 млрд рублей.

Александр Беглов потребовал от подчиненных строгого отчета по исполнению бюджета уже к 15 декабря 2018 года. Известно, что комитеты Смольного, как правило, пытаются закрыть контракты и «подбить хвосты» в последние дни года. По мнению Беглова, жители Северной столицы будут разочарованы безалаберной работой.

«Хочу обратить внимание на исполнение бюджета. Надо понимать простую вещь: горожане заработали эти деньги. Это деньги наших граждан, нужно своевременно и рачительно их расходовать. Плохое освоение бюджета — это неправильно, горожане нас не поймут. Я понимаю, что есть трудности, сложности, но для этого мы и получаем зарплаты, чтобы их преодолевать», — сказал Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге скорректируют в сторону увеличения действующий бюджет 2018 года. При этом дефицит бюджета будет уменьшен. На предыдущем заседании, которое проходило еще под руководством Георги Полтавченко, правительство Петербурга одобрило предложенные корректировки и направило законопроект в Заксобрание города для утверждения.

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