США еще не стали страной мечты — сенатор

Вашингтон, , 11:00 — REGNUM США еще не стали страной мечты, но над этим можно работать, считает сенатор Пэтти Мюррей.

«Я хочу жить в стране, — пишет сенатор в своем твиттере, — где мои внучки смогут гулять по улицам, ходить на вечеринки, жить своей жизнью и к ним будут относиться с уважением. Очевидно, мы еще не там. Но сегодня ‑ и каждый следующий день — я продолжу работать, чтобы сделать это видение реальностью».

Несколькими днями ранее сенатор выразила своей глубочайшее разочарование, огорчение и злость от назначения Бретта Каваны на должность верховного судьи США, заявив, что это событие также еще больше мотивирует ее на продолжение «борьбы за семьи, которые я представляю в штате Вашингтон, и за ту страну, какой, я знаю, мы можем быть».

Как сообщало ИА REGNUM, утверждением кандидатуры Бретта Каваны на пост верховного судьи США завершилось длительное и тяжелое противостояние между сторонниками и противниками данного назначения. За месяц до промежуточных выборов, которые состоятся 6 ноября, республиканцы одержали важнейшую победу, сумев добиться утверждения Каваны несмотря на мощнейшую кампманию, развернутую против него. В ноябре в Штатах выберут 9 губернаторов, 35 из 100 сенаторов, а также всех 435 членов конгресса.