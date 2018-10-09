Смена архангельского лидера ЕР уронит рейтинг партии в регионе — политолог

Архангельск, , 10:52 — REGNUM «Решение Виталия Фортыгина покинуть пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» не связано с итогами выборов. Он ушел бы вне зависимости от того, сколько голосов набрала бы партия», — заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Чураков.

«Разговоры о том, что надо дать дорогу молодым — это аргумент в пользу бедных. Кризис в отделении «Единой России» обусловлен не сменой поколений, а затянувшимся конфликтом между руководством партии и губернатором области Игорем Орловым. Этот конфликт не выходил в публичную плоскость, но ощущался, в том числе, на выдвижении кандидатов праймериз. Конфликт, судя по всему, разрешается в пользу Орлова, и контроль над организацией возьмут люди, ориентированные на интересы исполнительной власти», — сказал политолог.

В этом случае, как считает Андрей Чураков, «Единая Россия» еще сильнее опустится в рейтинге.

«Прошедшие выборы очень четко продемонстрировали известную всем социологам тенденцию: возглавлять партийный список должен человек, рейтинг которого выше, чем у партии. Считаю, что рейтинг партии на выборах в Архангельское областное Собрание был низким, потому что во главе списка был Игорь Орлов, рейтинг которого ниже чем у партии. Предстоящая реорганизация отделения означает, что оно станет рупором губернатора и перестанет восприниматься как организация, члены которой имеют свое мнение», — заявил Чураков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Виталий Фортыгин заявил о решении покинуть пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Предстоящий шаг он объяснил необходимостью «дать дорогу молодым».

Добавим, что на прошедших выборах в Архангельское областное Собрание «Единая Россия» значительно ухудшила свой результат, набрав всего 31,59% голосов. Представители так называемых оппозиционных партий, напротив, улучшили свои позиции.

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