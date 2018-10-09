Премьер-министр Венгрии поддержал стремление Турции войти в Евросоюз

Будапешт, , 10:57 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели совместную пресс-конференцию в Будапеште 8 октября, пишет немецкое издание Bild.

Пресс-конференция проходила в дружелюбной обстановке, Эрдоган назвал Орбана «дорогим другом». Турецкий президент улыбнулся, когда журналист спросил его, почему он так любим среди проживающих в Западной Европе турок, несмотря на его негативный образ в прессе.

Виктор Орбан подчеркнул, что Венгрия всегда поддерживала Турцию и будет продолжать это делать в вопросе стремления Анкары в Евросоюз (ЕС). По мнению венгерского премьер-министра, если ЕС хочет стать глобальным игроком, он должен найти правильную форму сотрудничества с Турцией, а то, что делается в ее отношении сейчас — «нечестно».

"Вся эта ситуация является недостойной», — сказал Орбан, имея в виду откладывающиеся переговоры с Турцией о вступлении в ЕС.

В центре визита президента Турции в Венгрию — экономические отношения между двумя странами и вопрос сохранения османского наследия на венгерской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Эрдоган совершил свой первый трехдневный государственный визит в Германию.