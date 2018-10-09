В Турции открылось заседание Совещания спикеров парламентов стран Евразии

Анталья, Турция, , 10:46 — REGNUM Сегодня утром, 9 октября, в турецкой Анталье открылось пленарное заседание Совещания спикеров парламентов стран Евразии, передает специальный корреспондент ИА REGNUM. В нем принимает участие делегация Государственной думы России во главе с Вячеславом Володиным.

Накануне Володин провел ряд двусторонних встреч. В ходе переговоров с председателем Великого национального собрания Турции (меджлиса) Бинали Йылдырымом была достигнута договоренность о подписании коммюнике о создании российско-турецкой межпарламентской комиссии высокого уровня. Само подписание состоялось сегодня утром. Заседание комиссии предлагается проводить раз в полгода поочередно в России и Турции.

А сейчас на открытии Совещания было зачитано приветственное послание участникам высокого саммита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент отметил особую роль межпарламентской дипломатии в установлении справедливого мирового порядка, разрешения кризисных ситуаций не только на территории Евразии, но и в более широком масштабе при помощи законодателей. Эрдоган подчеркнул, что Турция является активным участником этого процесса и позиционирует себя одним из крупнейших игроков на мировом арене.

Затем выступил председатель турецкого меджлиса. Он заметил, что представительство парламентов стран Евразии, собравшихся в Анталье, велико. По его словам, законодатели должны найти способы и возможности содействовать решению важнейших проблем евразийского континента. «И не только континента, — подчеркнул Йылдырым, — мы выступаем за созыв мирового конгресса парламентариев». Глава меджлиса обратил внимание на конкретные точки — это «Сирия, которая полыхает, война там не затихает, мы видим Северный Кипр, Афганистан». Также он упомянул Азербайджан, 20% территории которого «находится под оккупацией».

В настоящее время ожидаются выступления глав Госдумы и Национального собрания Кореи Мун Хи Сана, которые являются инициаторами создания формата Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

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