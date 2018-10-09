ЕС намерен убедить США не отключать Иран от SWIFT — СМИ

Брюссель, , 10:44 — REGNUM Главы финансовых ведомств стран Евросоюза собираются убедить Вашингтон отказаться от планов по отключению Ирана от международной платёжной системы SWIFT. Об этом пишет газета Financial Times.

Отмечается, что министры финансов стран ЕС планируют поговорить об этом с главой американского минфина Стивеном Мнучиным на предстоящей встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в статье The National Interest говорилось о том, что своим односторонним подходом к Ирану США не только начали отталкивать ключевых союзников, желающих продолжать сотрудничество с Тегераном, но и поставили под удар статус доллара как международной валюты.

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