Казахстан направит Монголии $500 тыс. в качестве гуманитарной помощи

Астана, , 10:48 — REGNUM Казахстан выделит Монголии $500 тыс. в рамках оказания гуманитарной помощи. Соответствующее постановление правительства Казахстана опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов республики «Адiлет».

Министерство финансов выделит средства МИД из чрезвычайного резерва правительства Казахстана, который предусмотрен бюджетом на 2018 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 г. в Улан-Баторе состоялась торгово-экономическая миссия с участием предпринимателей из Казахстана и Монголии. В ходе мероприятия стороны договорились расширить взаимный товарооборот.

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