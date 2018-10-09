Тайвань предоставит $500 тыс. для пострадавших от землетрясения в Индонезии

Джакарта, , 10:44 — REGNUM Правительство Тайваня через Тайбэйское управление экономики и торговли передало помощь в размере 500 тыс. долларов США или около 7,5 млрд рупий для пострадавших от землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси, сообщает Antaranews.

«Я сожалею о катастрофе, которая постигла людей в Центральном Сулавеси. Надеюсь, благодаря этой помощи можно будет облегчить их бремя», — заявил председатель Тайбэйского управления экономикой и торговли Джон Чен.

Издание отмечает, что помощь является прямым подарком от центрального правительства Тайваня, которое имеет тесные отношения с Индонезией.

Финансовая помощь была направлена через индонезийский совет улемов. Представитель совета улемов Маруф Амин поблагодарил правительство Тайваня.

«Спасибо, что возложили на совет улемов ответственность за доставку и реализацию помощи пострадавшим в Палу. Мы вас благодарим», — заявил Маруф Амин, который также является кандидатом в президенты Индонезии на выборах 2019 года.

Напомним, правительство Тайваня также оказывало помощь Индонезии в размере 250 тыс. долларов США или около 3,7 млрд рупий пострадавшим от землетрясения на острове Ломбок в августе 2018 года.

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