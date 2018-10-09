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Ким Чен Ын пригласил папу Римского Франциска в КНДР

Политика

Соответствующее приглашение передаст президент Южной Кореи в ходе поездки в Европу

Ким Чен Ын пригласил папу Римского Франциска в КНДР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Пхеньян, 9 октября 2018, 10:40 — REGNUM  Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил папу Римского Франциска посетить КНДР, сообщает 9 октября Yonhap.

По данным издания, соответствующее приглашение передаст президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе поездки в Европу, которая запланирована на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время обсуждаются дата и формат встречи российского лидера Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Читайте подробнее: Москва и Пхеньян обсуждают визит Ким Чен Ына в Россию — Песков

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Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
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