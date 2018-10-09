Брексит будет сопровождаться выходом Англии из Евратома

Лондон, , 10:29 — REGNUM Предстоящий Евросоюзу и Великобритании процесс «брексита» будет состоять из целого ряда шагов, одним из которых станет и выход Англии из состава Евратома. Конечно, этот процесс тоже не будет простым — обе стороны вовлечены в целый ряд совместных проектов в атомной энергетике, работе исследовательских реакторов. Однако выход из Евратома будет означать для представителей атомной отрасли Великобритании возможность более самостоятельного, независимого поведения, в том числе и в вопросах, связанных с реакторостроением.

В настоящее время в Англии строится только одна новая АЭС — Hinkley Point, энергоблоки которой будет возводить консорциум из французской EDF и китайских государственных угольных компаний. При этом уже сегодня смета блоков, строящихся на основе атомных реакторов EPR-1600, технология которых разработана французскими атомщиками, составляет около 26 млрд. долларов, что в два с лишним раза дороже российского реактора ВВЭР-1200 поколения III+. При этом в России уже работают такие реакторы, технология проверена и показала свою высочайшую надежность, соответствующую всем постфукусимским требованиям по безопасности. С учетом того, что ряд английских компаний атомного сектора принимал участи в работах по ликвидации «ядерного наследия» на Северо-Западе России, эксперты отрасли достаточно хорошо осведомлены о имеющихся у «Росатома» компетенциях. Поэтому появление 4 октября редакционной статьи Jillian Ambrose в The Telegraph «Россия методично строит ядерные реакторы по всему миру» (The Telegraph) явно заслуживает внимания — нельзя исключать, что таким образом профессионалы начинают «прощупывать» почву возможного расширения сотрудничества с нашей атомной корпорацией.

Коротко фиксируя факты организационных трудностей французской атомной отрасли и затянувшегося банкротного производства американской Westinghouse, автор статьи перечисляет все проекты АЭС, которые «Росатом» реализует за пределами России, особенно подробно останавливаясь на сложностях, созданных Евросоюзом для Венгрии, которая ждет возможности начать строительство АЭС «Пакш-2». Несмотря на жесткий подход ЕС, «Росатом» смог преодолеть все бюрократические препоны, констатирует The Telegraph. Не менее подробно в статье освещены и отношения «Росатома» с Украиной.

«Мы никогда не слышали о каких-либо проблемах между Россией и Украиной по ядерным вопросам, потому что их нет».

Не забывает автор и о продолжающихся поставках обогащенного в России урана для нужд атомной энергетики США, хотя отношения России и Америки во всех остальных отраслях экономики практически свернуты. Несмотря на крайне драматические отношения между Великобританией, исключительно на российском уране работает и английская АЭС Sizewell.

Статья удивительна тем, что ее автор ни разу не упрекнул Россию в попытке за счет строительства АЭС увеличить свое политическое влияние — напротив, она заканчивается фразой, которая позволяет предположить, что это только начало прощупывания возможностей восстановления и расширения сотрудничества с российской атомной отраслью со стороны английского сообщества ядерных экспертов. «Отношения между Россией и Западом непростые. Но благодаря мудрости игроков атомной отрасли мы чувствуем себя вдали от временной политической нестабильности». Будем следить за дальнейшим развитием событий.